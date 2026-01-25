آبادی بڑھنے سے غربت اور صحت کے مسائل:ملک آفتاب
آبادی بڑھنے سے غربت اور صحت کے مسائل:ملک آفتابفیملی پلاننگ اور ماں و بچے کی صحت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل
شاہ پور صدر (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر سرگودھا ملک آفتاب احمد اعوان نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک خاموش بحران ہے جو صحت، تعلیم، روزگار اور بنیادی سہولیات پر دباؤ ڈال رہی ہے ، اور صحت مند خاندان خوشحال معاشرے کی بنیاد ہیں۔ فیملی پلاننگ اور ماں و بچے کی صحت حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔محکمہ بہبود آبادی تحصیل شاہ پور کے زیر انتظام منعقدہ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ملک آفتاب، تحصیل آفیسر شاہ پور رانا قیصر اقبال اور دیگر شرکاء نے کہا کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے فیملی پلاننگ انتہائی اہم ہے ۔ بڑھتی ہوئی آبادی معاشرے میں غربت اور بے روزگاری کا سبب بن رہی ہے ، خاص طور پر دیہی علاقوں میں ماں و بچے کی صحت سے متعلق سہولیات تک رسائی بہتر بنانا وقت کا تقاضا ہے ۔مقررین نے کہا کہ والدین اور خواتین کی تعلیم و تربیت بچوں کی ترقی اور معاشرتی ترقی کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے ۔ نوجوانوں کو بااختیار بنا کر مستقبل کی منصوبہ بندی ممکن بنائی جا سکتی ہے ۔ شرکانے عوام میں آبادی کی روک تھام کیلئے آگاہی دینے اور اجتماعی کردار ادا کرنے کا عزم کیا۔