صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محبوب کالونی میں سیوریج مسائل برقرار، شہریوں کا احتجاج

  • سرگودھا
محبوب کالونی میں سیوریج مسائل برقرار، شہریوں کا احتجاج

محبوب کالونی میں سیوریج مسائل برقرار، شہریوں کا احتجاج گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے ، جس سے شہریوں اور طلبا کے لیے مشکلات

شاہ پور صدر (نامہ نگار )شاہ پور شہر کے ملحقہ قصبہ محبوب کالونی میں سیوریج اور آب نکاسی کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہونے کے باعث گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے ، جس سے شہریوں اور طلباء کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ کئی برسوں سے سیاسی نمائندگان انتخابی وعدے کر کے عوام کو سبزباغ دکھاتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد اپنے وعدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔شہریوں نے ستھرا پنجاب، ضلع کونسل اور دیگر متعلقہ محکموں پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سیوریج کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے اور محبوب کالونی میں صفائی یقینی بنائی جائے تاکہ لوگ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقہ میں ترقیاتی کام بھی وقت کے ساتھ کروائے جائیں تاکہ بنیادی سہولیات میسر آئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن،درجنوں غیر قانونی طبی مراکز سیل

صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ، ڈی پی وہاڑی

فارمیسی کونسل کا ویمن یونیورسٹی ملتان دورہ مکمل

ڈی پی او خانیوال کی کرائم میٹنگ‘ ناقص کارکردگی پر وارننگ

بستی شیخاں میں پیرافورس آپریشن‘ درجنوں خاندان بے گھر

ورکنگ ویمن ہاسٹل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے‘ خالد جاوید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل