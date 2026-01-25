محبوب کالونی میں سیوریج مسائل برقرار، شہریوں کا احتجاج
شاہ پور صدر (نامہ نگار )شاہ پور شہر کے ملحقہ قصبہ محبوب کالونی میں سیوریج اور آب نکاسی کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہونے کے باعث گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے ، جس سے شہریوں اور طلباء کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ کئی برسوں سے سیاسی نمائندگان انتخابی وعدے کر کے عوام کو سبزباغ دکھاتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد اپنے وعدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔شہریوں نے ستھرا پنجاب، ضلع کونسل اور دیگر متعلقہ محکموں پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سیوریج کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے اور محبوب کالونی میں صفائی یقینی بنائی جائے تاکہ لوگ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقہ میں ترقیاتی کام بھی وقت کے ساتھ کروائے جائیں تاکہ بنیادی سہولیات میسر آئیں۔