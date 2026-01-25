صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سردی ،نمونیا، نزلہ، زکام اور بخار کے مریضوں میں اضافہ سرکاری و نجی ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور مریض بچوں،عمر رسیدہ افراد سے بھر گئے

فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )شدید سردی کی لہر نے گزشتہ پچاس برس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جمعہ کے روز بارش کے بعد یخ بستہ ہوائیں چلنے سے موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث نمونیا، نزلہ، زکام اور بخار کے مریضوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے باعث سرکاری و نجی ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور مریض بچوں اور عمر رسیدہ افراد سے بھر گئے ۔گزشتہ شب مین سڑکیں اور گلیاں سنسان رہیں۔ شدید سرد موسم کے باعث مچھلی اور گوشت کی طلب میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔

 

