جوہرآباد تا گروٹ چوک روڈ تعمیراتی کام جلد مکمل ہو گا

  • سرگودھا
جوہرآباد تا گروٹ چوک روڈ تعمیراتی کام جلد مکمل ہو گا

جوہرآباد تا گروٹ چوک روڈ تعمیراتی کام جلد مکمل ہو گا 25 کلومیٹر طویل ون وے سڑک چھ برس قبل شروع کی گئی تھی

خوشاب (نمائندہ دُنیا )خوشاب کو ضلع جھنگ اور دیگر اضلاع سے ملانے والی اہم شاہراہ جوہرآباد تا گروٹ چوک روڈ کا تعمیراتی کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے ۔ یہ 25 کلومیٹر طویل ون وے سڑک چھ برس قبل شروع کی گئی تھی، تاہم سست روی کے باعث طویل عرصہ تعطل کا شکار رہی۔ایک سال قبل وفاقی پارلیمانی سیکرٹری انجینئر گل اصغر بگھور کی کاوشوں سے منصوبے پر دوبارہ کام شروع ہوا جو اب تیزی سے تکمیل کے قریب ہے ۔ علاقہ مکینوں نے منصوبے کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔

 

