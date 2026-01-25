فاروقہ:انتظامیہ اور پیرا فورس کی جانب سے ریڑھی بازار قائم
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس کی جانب سے ریڑھی بازار قائم کر دیا گیا۔ ریڑھی بانوں کو سیم نالہ کنارے رورل ہیلتھ کمپلیکس کی دیوار کے ساتھ جگہ دی گئی، جو شہر کے انتہائی مشرقی حصے میں واقع ہونے کے باعث وارڈ نمبر 1 اور 9 سے تقریباً دو کلو میٹر دور ہے ۔اس ریڑھی بازار سے صرف وارڈ نمبر 2، 3 اور 10 کے مکین مستفید ہو سکیں گے ، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی ریڑھیاں تاحال تقسیم نہیں کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ قبضے میں لی گئی ریڑھیاں بھی ریڑھی بانوں کو واپس نہ مل سکیں، جس کے باعث ریڑھی بان بااثر افراد کے ڈیرے کے چکر لگا لگا کر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ گئے ۔