بدچلنی کے شبہ پر بھائی نے بہن کو گولی مار دی، مقدمہ درج

  • سرگودھا
بدچلنی کے شبہ پر بھائی نے بہن کو گولی مار دی، مقدمہ درج

چک نمبر 141 شمالی کے قمر شہزاد نے مہرین بی بی پر حملہ کیا، ہسپتال منتقل

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کے نواحی علاقے میں بدچلنی کے شبہ پر بھائی نے فائرنگ کر کے اپنی حقیقی بہن کو شدید زخمی کر دیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق چک نمبر 141 شمالی کے رہائشی قمر شہزاد ولد ظفر اللہ قوم مسلم شیخ نے مبینہ طور پر بدچلنی کے شبہ پر اپنی 22 سالہ بہن مسماۃ مہرین بی بی کو گولی مار دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس نے زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی منتقل کر دیا۔بعد ازاں تھانہ سلانوالی پولیس نے اے ایس آئی فیصل اعجاز کی مدعیت میں ملزم کے خلاف اقدامِ قتل کے الزام میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

