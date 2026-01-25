صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھبیکی جھیل کی زبوں حالی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ:سمیرا ملک

  • سرگودھا
کھبیکی جھیل کی زبوں حالی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ:سمیرا ملک

کھبیکی جھیل کی زبوں حالی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ:سمیرا ملک بروقت عملی اقدامات کیے جاتے تو آج اس سنگین صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا

خوشاب (نمائندہ دُنیا )سابق وفاقی وزیر سمیرا ملک نے ضلع خوشاب کی بین الاقوامی شہرت یافتہ کھبیکی جھیل کی زبوں حالی پر شدید ردِعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومت اور حکومتی اداروں کی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا ہے ۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وادی سون میں خشک سالی کے دوران پیدا ہونے والی صورتحال کے تدارک کے لیے بروقت عملی اقدامات کیے جاتے تو آج اس سنگین صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔انہوں نے بتایا کہ اپنے دور اقتدار میں منی ڈیمز، چیک ڈیمز اور واٹر پانڈز کا منصوبہ متعارف کرایا گیا تھا، جس کے تحت بارشوں کے دوران ندی نالوں میں آنے والا پانی ذخیرہ کر کے زرعی مقاصد کے لیے استعمال اور زیرِ زمین پانی کی سطح برقرار رکھی جا سکتی تھی۔ تاہم اس منصوبے کو ختم کر کے وادی سون کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جھیلوں کی بحالی کے لیے یہ منصوبہ دوبارہ شروع کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی اے ایف این آرفن کئیر ہوم آمد

چیف ایگزیکٹو لاہور قلندر عاطف رانا کامسلم ہینڈز ایجوکیشنل کمپلیکس کا دورہ

علی پور :سیوریج بند ، پانی گھروں میں داخل ،زندگی اجیرن

عزیز بھٹی ہسپتال میں پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت

پتنگ بازی ، منشیات فروشی کی روک تھام کیلئے اقدامات

کمشنر نوید حیدر شیرازی کا رسول یونیورسٹی منڈی بہائوالدین کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل