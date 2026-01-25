کھبیکی جھیل کی زبوں حالی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ:سمیرا ملک
خوشاب (نمائندہ دُنیا )سابق وفاقی وزیر سمیرا ملک نے ضلع خوشاب کی بین الاقوامی شہرت یافتہ کھبیکی جھیل کی زبوں حالی پر شدید ردِعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومت اور حکومتی اداروں کی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا ہے ۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وادی سون میں خشک سالی کے دوران پیدا ہونے والی صورتحال کے تدارک کے لیے بروقت عملی اقدامات کیے جاتے تو آج اس سنگین صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔انہوں نے بتایا کہ اپنے دور اقتدار میں منی ڈیمز، چیک ڈیمز اور واٹر پانڈز کا منصوبہ متعارف کرایا گیا تھا، جس کے تحت بارشوں کے دوران ندی نالوں میں آنے والا پانی ذخیرہ کر کے زرعی مقاصد کے لیے استعمال اور زیرِ زمین پانی کی سطح برقرار رکھی جا سکتی تھی۔ تاہم اس منصوبے کو ختم کر کے وادی سون کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جھیلوں کی بحالی کے لیے یہ منصوبہ دوبارہ شروع کیا جائے ۔