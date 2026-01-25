تاجروں کا مشترکہ اجلاس، کسٹم حکام کے چھاپوں کی مذمت
تاجروں کا مشترکہ اجلاس، کسٹم حکام کے چھاپوں کی مذمت ضبط شدہ سامان جلد از جلد واپس کیا جائے ، تاجروں کو اعتماد میں لیا جائے :رہنما
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں تاجر تنظیموں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں خواجہ یاسر قیوم صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ندیم خاور صدر انجمن تاجران سرگودھا، سلمان مغل جنرل سیکرٹری انجمن تاجران سرگودھا، مرزا مختار احمد، وندیم نور اور دیگر تاجروں نے بھرپور شرکت کی۔اجلاس میں تاجروں نے فرنیچر مارکیٹ میں کسٹم حکام کے بلاجواز چھاپوں اور کروڑوں روپے کے سامان کی ضبطگی کی شدید مذمت کی۔ تاجر رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ ضبط شدہ سامان جلد از جلد واپس کیا جائے اور مستقبل میں کسی بھی کارروائی سے قبل تاجر رہنماؤں کو اعتماد میں لیا جائے ۔اجلاس میں کہا گیا کہ اگر تاجروں کے مطالبات فوراً تسلیم نہ کیے گئے تو تاجروں کو احتجاج پر مجبور ہونا پڑے گا۔