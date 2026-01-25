تاجروں کے بیوٹیفکیشن پر تحفظات، حکومت سے ریلیف کی اپیل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ شہر کے مختلف بازاروں کو بیوٹیفکیشن کے تحت خوبصورت بنانے کا سلسلہ جاری ہے ، جو یقیناً مثبت اقدام ہے ، مگر اس دوران تاجروں کے ساتھ کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔صدر نے بتایا کہ پہلے تاجروں کو فٹ پاتھ فراہم کیے گئے اور دکانداروں سے پیسے وصول کیے گئے ، انہیں بتایا گیا کہ بورڈ اور چھپر اپنی دکان پر ایک حد تک لگائے جا سکتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد نئے احکامات جاری کیے گئے کہ چھپر اور بورڈ کی تعداد کم کی جائے ۔ اس پر پی ایچ اے کے ٹھیکیدار دکانداروں سے کرائے وصول کرنے لگے ۔انہوں نے مزید کہا کہ بیوٹیفکیشن اچھا کام ہے ، مگر تاجروں کو بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے ۔ ایک دکاندار پر 36 مختلف محکمے مسلط کر دیے گئے ہیں، جن کا کام صرف اپنی دیہاڑیاں لگانا ہے ۔ صدر نے وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف سے درخواست کی کہ تاجروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے اور محکموں کی تعداد بڑھانے کی بجائے کاروباری آسانیاں یقینی بنائی جائیں۔