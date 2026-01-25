صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی اداروں میں سینکڑوں پوسٹیں ختم کرنے کے اقدامات

  • سرگودھا
بلدیاتی اداروں میں سینکڑوں پوسٹیں ختم کرنے کے اقدامات

بلدیاتی اداروں میں سینکڑوں پوسٹیں ختم کرنے کے اقدامات محکمہ لوکل گورنمنٹ کے حکام کی طرف سے مختلف پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے حکام نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے بلدیاتی اداروں کی سینکڑوں پوسٹیں ختم کرنے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ذرائع کے مطابق بلدیاتی اداروں کے شعبہ ہیلتھ، واٹر ورکس، واسا اور ویسٹ مینجمنٹ ایجنسیوں میں ضم ہونے کے بعد بلدیاتی اداروں کے اسٹیبلشمنٹ سے چیف سینٹری انسپکٹر، سینٹری انسپکٹر، سیور مین، ڈرائیورز، سینٹری ورکرز، سپرنٹنڈ نٹ، آپریٹرز، بیلدار، سپروائزرز وغیرہ کی پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سرمایہ کاری کا فروغ ،تاجروں کو ریلیف اولین ترجیح،فیصل ممتاز

اسلام آباد میں 7رمضان بازار لگانے کا فیصلہ

آئی جی کا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ،سروسز کا جائزہ

تعلیمی ترقی کیلئے سرکاری ،نجی اداروں کا تعاون ناگزیر ،وجیہہ قمر

تیراہ میں آئی ڈی پیز کی رجسٹریشن جلد شروع کی جائے گی، روبینہ خالد

چترال واقعہ تکلیف دہ، متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، طارق فضل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل