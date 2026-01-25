بلدیاتی اداروں میں سینکڑوں پوسٹیں ختم کرنے کے اقدامات
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے حکام نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے بلدیاتی اداروں کی سینکڑوں پوسٹیں ختم کرنے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ذرائع کے مطابق بلدیاتی اداروں کے شعبہ ہیلتھ، واٹر ورکس، واسا اور ویسٹ مینجمنٹ ایجنسیوں میں ضم ہونے کے بعد بلدیاتی اداروں کے اسٹیبلشمنٹ سے چیف سینٹری انسپکٹر، سینٹری انسپکٹر، سیور مین، ڈرائیورز، سینٹری ورکرز، سپرنٹنڈ نٹ، آپریٹرز، بیلدار، سپروائزرز وغیرہ کی پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں۔