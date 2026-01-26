نمبرداری کے عوض زمین ملنا نمبردار کا قانونی اور تسلیم شدہ حق ہے ، حاجی احمد پنجوتھہ
بھیرہ(نامہ نگار )آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن رجسٹرڈ پنجاب کے صدر چوہدری حاجی احمد پنجوتھہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پروگرام اپنا کھیت، اپنا روزگار کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس اسکیم کے تحت پنجاب بھر میں ایسے نمبرداران کو سرکاری زمین الاٹ کی جائے جو تاحال نمبرداری کے عوض ملنے والی سرکاری اراضی سے محروم ہیں۔
چوہدری حاجی احمد پنجوتھہ نے کہا کہ نمبرداری کے عوض زمین ملنا نمبردار کا قانونی اور تسلیم شدہ حق ہے ، مگر بدقسمتی سے نمبرداران کی بڑی تعداد آج بھی اس حق سے محروم چلی آ رہی ہے ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس عوام دوست سکیم میں نمبرداران کو بھی شامل کر کے ان کے دیرینہ مطالبات کا ازالہ کریں گی۔