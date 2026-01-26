صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمبرداری کے عوض زمین ملنا نمبردار کا قانونی اور تسلیم شدہ حق ہے ، حاجی احمد پنجوتھہ

  • سرگودھا
نمبرداری کے عوض زمین ملنا نمبردار کا قانونی اور تسلیم شدہ حق ہے ، حاجی احمد پنجوتھہ

بھیرہ(نامہ نگار )آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن رجسٹرڈ پنجاب کے صدر چوہدری حاجی احمد پنجوتھہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پروگرام اپنا کھیت، اپنا روزگار کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس اسکیم کے تحت پنجاب بھر میں ایسے نمبرداران کو سرکاری زمین الاٹ کی جائے جو تاحال نمبرداری کے عوض ملنے والی سرکاری اراضی سے محروم ہیں۔

چوہدری حاجی احمد پنجوتھہ نے کہا کہ نمبرداری کے عوض زمین ملنا نمبردار کا قانونی اور تسلیم شدہ حق ہے ، مگر بدقسمتی سے نمبرداران کی بڑی تعداد آج بھی اس حق سے محروم چلی آ رہی ہے ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس عوام دوست سکیم میں نمبرداران کو بھی شامل کر کے ان کے دیرینہ مطالبات کا ازالہ کریں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ