صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ اکبریہ میانوالی کی 50 سالہ خدمات، 5 فروری کو گولڈن جوبلی

  • سرگودھا
جامعہ اکبریہ میانوالی کی 50 سالہ خدمات، 5 فروری کو گولڈن جوبلی

میانوالی (نامہ نگار) میانوالی کے تاریخی اسلامی، دینی، روحانی اور سماجی ادارے جامعہ اکبریہ کی 50 سالہ شاندار خدمات کے سلسلہ میں 5 فروری کو دارالعلوم اکبریہ میانوالی میں گولڈن جوبلی منائی جائے گی، جس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔

اس سلسلہ میں دارالعلوم اکبریہ میں ایک اہم اجلاس مہتمم اعلیٰ استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالمالک چشتی نظامی سجادہ نشین دربار اکبریہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں انتظامی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ اجلاس سے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ، صاحبزادہ عبدالمالک چشتی اور دیگر علماء نے خطاب کرتے ہوئے تجاویز پیش کیں۔ مقررین نے کہا کہ جامعہ اکبریہ نے ہزاروں علماء و فضلاء تیار کر کے دین اسلام کی بے مثال خدمت انجام دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ