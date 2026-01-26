جامعہ اکبریہ میانوالی کی 50 سالہ خدمات، 5 فروری کو گولڈن جوبلی
میانوالی (نامہ نگار) میانوالی کے تاریخی اسلامی، دینی، روحانی اور سماجی ادارے جامعہ اکبریہ کی 50 سالہ شاندار خدمات کے سلسلہ میں 5 فروری کو دارالعلوم اکبریہ میانوالی میں گولڈن جوبلی منائی جائے گی، جس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔
اس سلسلہ میں دارالعلوم اکبریہ میں ایک اہم اجلاس مہتمم اعلیٰ استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالمالک چشتی نظامی سجادہ نشین دربار اکبریہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں انتظامی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ اجلاس سے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ، صاحبزادہ عبدالمالک چشتی اور دیگر علماء نے خطاب کرتے ہوئے تجاویز پیش کیں۔ مقررین نے کہا کہ جامعہ اکبریہ نے ہزاروں علماء و فضلاء تیار کر کے دین اسلام کی بے مثال خدمت انجام دی ہے ۔