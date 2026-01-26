صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اے خوشاب کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، ڈاکٹروں کے حقوق کے تحفظ کا اعلان

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع خوشاب کے نو منتخب صدر ڈاکٹر محمود احمد زبیری اور ان کی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔

تقریب میں ڈاکٹر الف الرحمن نے صدر ڈاکٹر محمود زبیری سے جبکہ ڈاکٹر ناصر خان اعوان نے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبدالرحمن الپا اور دیگر عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب میں ڈاکٹروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود زبیری نے کہا کہ حکومت ڈاکٹروں کو پی او ایس نظام میں جکڑنے اور مریضوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنے اخراجات میں کمی کرے ۔ انہوں نے نجی کلینکس کو ایف بی آر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہسپتالوں میں ختم کی گئی تمام مستقل سیٹیں بحال کی جائیں، پی ایم اے کسی بھی سطح پر ڈاکٹروں کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرے گی۔

 

