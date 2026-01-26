صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر پنجاب کا سرگودھا آمد پر فقید المثال استقبال کیا جائیگا،تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صدر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہاہے کہ26جنوری بر و ز سوموار صبح 11بجے گو ر نر پنجا ب سر دا ر سلیم حید ر کی پیپلز سیکرٹریٹ اقبا ل کا لو نی آ مد پر فقید المثا ل استقبا ل کیا جا ئے گا۔

 گو ر نر پنجا ب سر دار سلیم حید ر متوقع بلدیاتی الیکشن کے حو الہ سے پیپلزپارٹی کی تنظیموں کے ساتھ مشا ور ت کریں گے ا س کے ساتھ ساتھ تا جر وں سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے تسنیم ا حمد قریشی سمیت د یگر قا ئد ین گو رنر پنجا ب سردار سلیم حید ر کے ساتھ پا رٹی کا ر کنوں کے مسائل اور مختلف ا د ار وں کے حوا لہ سے بھی ا ہم ملاقات کریں گے سردار سلیم حید ر یہ د ور ہ ہر حوا لہ سے انتہا ئی اہمیت کا حامل ہو گا ۔

 

