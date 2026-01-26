صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت 8فرور ی کے پر ا من ا حتجاج پر طاقت استعما ل نہ کر ے ، شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
حکو مت 8فرور ی کے پر ا من ا حتجاج پر طاقت استعما ل نہ کر ے ، شفقت عباس اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حکو مت فروری کے پر ا من ا حتجاج پر طاقت استعما ل نہ کر ے۔8

 بور ڈآ ف پیس میں پا کستا ن کی شمو لیت کے معا ملے کو پا ر لیمنٹ میں لا یا جا ئے کیونکہ بو ر ڈآف پیس اقوا م متحد ہ کی با ڈی نہیں ا س لیے پا ر لیمنٹ سے منظور ی لینا آ ئینی طور پر لا ز م ہے ا س مو ضوع پر مشتر کہ اجلا س میں سب سے پہلے بحث کی جا ئے اس حقیقت سے انحراف ممکن نہیں کہ اسرائیل کے ہاتھوں 70ہزار سے زا ئد فلسطینی مسلما نو ں کو شہید کیا جا چکا ہے ایک لا کھ سے زا ئد فلسطینی مسلما ن بھو ک اور بیما ر ی کے ہاتھوں جا ن سے ہا تھ دھو بیٹھے یہ ا مر افسوسنا ک ہے کہ بور ڈ آف پیس میں اسرائیلی و ز یر اعظم نیتن یاہو جیسا فلسطینیوں کے خو ن کی ہو لی کھیلنے کا شخص بھی شامل ہے ۔

 

