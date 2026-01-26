صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ملک محمد گلزار اعوان انتقال کرگئے

  • سرگودھا
ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ملک محمد گلزار اعوان انتقال کرگئے

شاہ پور صدر(نامہ نگار )ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ملک محمد گلزار اعوان انتقال کرگئے ، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ۔

جس میں سید نصرت علی شاہ ملک رمضان ایڈووکیٹ چوہدری سجاد ایڈووکیٹ ملک تنویر اعوان ایڈووکیٹ قاری شہزاد علی گولڑوی حافظ محمد عمر نور اللہ بھٹی وسیم الطاف بھٹی سید عرفان شاہ ملک وقار اعوان قاضی شاہد حبیب ابوبکر گوندل ایڈووکیٹ ملک منیر احمد ناز رانا نورحیات جھمٹ حافظ وسیم عباس ودیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی قل بروز منگل صبح 11 بجے جامع مسجد غوثیہ محبوب کالونی میں پڑھایا جائے گا۔

