سابق پی ایچ ایف ایم سی ملازمین کا بحالی کیلئے ڈی سی میانوالی سے رجوع

  • سرگودھا
سابق پی ایچ ایف ایم سی ملازمین کا بحالی کیلئے ڈی سی میانوالی سے رجوع

میانوالی (نامہ نگار) ڈی ایچ کیو ہسپتال ایکس مدر اینڈ چائلڈ میانوالی میں خدمات انجام دینے والے سابق پی ایچ ایف ایم سی کمپنی کے ملازمین نے ڈپٹی کمشنر میانوالی کو درخواست دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے کنٹریکٹس کی مدت 31 دسمبر 2025 کو ختم ہو چکی ہے جبکہ کنٹریکٹ رینیول کیلئے تمام مطلوبہ دستاویزات جمع کروائی جا چکی ہیں، اس کے باوجود تاحال تحریری بحالی کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا۔

درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ تحریری نوٹیفکیشن نہ ہونے کے باوجود ڈی ایچ کیو ہسپتال کو پی ایچ ایف ایم سی کی بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ملازمین سے بغیر تنخواہ کے ڈیوٹیاں لی جا رہی ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل غیر یقینی صورتحال ان کی ذہنی حالت پر منفی اثر ڈال رہی ہے ۔ ملازمین نے مطالبہ کیا کہ ان کی بہترین کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری بحالی اور مستقل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کیا جائے ۔

 

