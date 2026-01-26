صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے حکام کی جانب سے صحافی کی دکان سیل کرنے کی کوشش، شدید احتجاج

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار) میانوالی کے سینئر صحافی اسلم شاہین کی دکان کو ریلوے حکام نے بغیر کسی تحریری نوٹس اور واضح وجہ کے سیل کرنے کی کوشش کی، جس پر صحافتی و سماجی حلقوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔

اطلاع ملتے ہی صحافی اسلم شاہین موقع پر پہنچ گئے اور پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس موقع پر مقامی صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی جنہوں نے اس اقدام کو آزادیٔ صحافت پر حملہ قرار دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کسی بھی قانونی مسئلہ کا حل زبردستی کے بجائے قانون اور بات چیت سے نکالا جائے ۔ صحافی برادری نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

