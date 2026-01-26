صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ جامعۃ الحسنین میں دستار بندی کی روح پرور

  • سرگودھا
مدرسہ جامعۃ الحسنین میں دستار بندی کی روح پرور

میانوالی (نامہ نگار) مدرسہ جامعۃ الحسنین روکھڑی میانوالی میں حفاظ کرام کی دستار بندی کے سلسلے میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عطائالرحمن کلور کوٹ والے تھے ۔

تقریب کا آغاز قاری عمر وقاص کی تلاوت اور حافظ اکرام اللہ کی نعت سے ہوا۔ مفتی اختر زمان خٹک نے فضائل قرآن پر خطاب کیا۔ آخر میں دس حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی۔ مدرسہ کے مہتمم مفتی حماد نور خٹک اور نائب مہتمم قاری نور زمان نے انتظامات کی نگرانی کی۔ آخر میں مولانا عطاء الرحمن نے دعا کروائی۔

 

