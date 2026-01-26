موٹر وے پولیس کے شہید سب انسپکٹر کامران ملک سپردِ خاک
میانوالی (نامہ نگار) موٹر وے پولیس کے سب انسپکٹر کامران ملک، جو گزشتہ روز لاہور میں حادثے کے دوران شہید ہو گئے تھے ، کی نمازِ جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک 1 ایم ایل میں ادا کر دی گئی، شہید کو آہوں اور سسکیوں کے درمیان سپردِ خاک کر دیا گیا۔
نمازِ جنازہ میں میانوالی پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر موٹر وے پولیس کے اعلیٰ افسران و اہلکار، اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال اور ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ ڈی پی او میانوالی کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ۔