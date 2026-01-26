صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پھلروان میں حضرت صوفی محمد یعقوب تقیبیؒ کا 32 واں سالانہ عرس 28 جنوری کو ہوگا

پھلروان (نامہ نگار) پھلروان میں حضرت صوفی محمد یعقوب تقیبیؒ کا 32 واں سالانہ اجتماع بسلسلہ عرس 28 جنوری بروز بدھ، بمطابق 8 شعبان المعظم کو منعقد ہو گا۔

 عرس کی تقریبات صوفی محمد اسلام ساجد نقیبی کی زیرِ نگرانی منعقد کی جائیں گی۔خادمِ درگاہ محمد محبوب نقیبی کے مطابق حسبِ روایت امسال بھی اس روحانی اجتماع میں صوفی محمد نقیب الرحمٰن شاہ ثانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقیب آباد شریف، خصوصی شرکت فرمائیں گے ۔ اجتماع میں نعت خوانی کے بعد محفلِ سماع کا اہتمام کیا جائے گا۔ 

 

