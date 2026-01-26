پٹرول سستا، مگر کرایوں میں کمی نہیں، مسافر رل گئے ،فاروق لوہار
پھلروان (نامہ نگار) پھلروان کے ممتاز سیاسی و سماجی رہنما فاروق لوہار نے کہا ہے کہ سال 2026 کے آغاز سے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے ، تاہم اس کے باوجود مختلف روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہیں کی جا رہی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رواں ماہ جنوری میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے ، لیکن پھلروان سرگودھا، سالم سرگودھا، سرگودھا گجرات، سرگودھا منڈی بہاؤالدین، سرگودھا جہلم، چکوال اور دیگر روٹس پر ٹرانسپورٹ کرایے بدستور پرانے اور زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں۔فاروق لوہار نے کہا کہ جب بھی پٹرول کی قیمت میں ایک روپیہ اضافہ ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹرز فوری طور پر کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیتے ہیں، مگر اب جبکہ قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے تو کرایے کم کرنے کی بجائے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا منہ زور عملہ مسافروں کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ اختیار کر رہا ہے اور کھلم کھلا اوورچارجنگ کی جا رہی ہے ۔