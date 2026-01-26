صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپلیمنٹری امتحانات دینے والے طلباء و طالبات کو کالجز میں داخلوں کے لئے پریشانی کا سامنا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) 2025کی آخری سہ ماہی میں میٹرک کے سپلیمنٹری امتحانات دینے والے طلباء و طالبات کو کالجز میں داخلوں کے لئے پریشانی کا سامنا ہے۔

 اندرون شہر سمیت دیگر مقامات کے کالجز کی انتظامیہ یہ کہہ کر ان امیدواروں کو داخلہ دینے سے گریزاں ہے کہ وزیر اعلی پنجاب نے سالانہ رزلٹ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کرنے کی سخت ہدایات جاری کر رکھی ہیں اگر ان طلباء و طالبات کو اب داخلہ دیا گیا تو وہ فرسٹ ائیر کا کورس کیسے مکمل کرینگے ،جس سے ان کے کالجز کی کارکردگی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ،جس پر طلباء بالخصوص طالبات اور ان کے والدین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب نوٹس لیں۔

 

