زبردستی گھر میں گھسنے والے نوجوان کے ساتھیوں کا اہلخانہ پر تشدد،چھڑا کر لے گئے

  • سرگودھا
زبردستی گھر میں گھسنے والے نوجوان کے ساتھیوں کا اہلخانہ پر تشدد،چھڑا کر لے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) زبردستی گھر میں گھسنے والے نوجوان کے ساتھیوں نے دھاوا بول کر اہل خانہ کو پیٹ ڈالا اور اپنا ساتھی چھڑوا کر لے گئے۔

 بتایا جاتا ہے کہ 31شمالی میں تین افراد محمد ادریس کے گھر میں مبینہ طور پر واردات کی نیت سے داخل ہوئے ،اس دوران اہل خانہ نے مزاحمت کرتے ہوئے ایک ملزم کو قابو کر لیا جبکہ دیگر دو فرار ہو گئے ، جس کے کچھ ہی دیر بعد مزید چار افراد گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور مذکورہ شخص سمیت اسکے والد ،والدہ اور بہن کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے ساتھی جس کا نام مدثر بتایا جاتا ہے کو چھڑوا کر لے گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔ 

 

