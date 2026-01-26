صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی برادری فلسطینیوں کو ا ن کی اپنی زمین پر عز ت وقار کے ساتھ رہنے کا حق دے ،قدرت اﷲبھٹی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنما قدرت اﷲبھٹی نے کہا ہے کہ غزہ کے نہتے انسا نوں کو آ گ کا ایندھن بنا نے معصو م بچوں کے خو ن سے ہو لی کھیلنے اور80ہز ار سے زا ئد بے گنا ہ لو گو ں کو مو ت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد آخر کا ر عالمی قوتوں کو غزہ میں ا من کا خیا ل آ ہی گیا

 عالمی بر اد ر ی کو اب مصلحتوں سے نکل کر ایک ایسا حل نکا لنا ہو گا جو مستقل بنیادوں پر فلسطینیوں کو ا ن کی اپنی زمین پر عز ت وقار کے ساتھ رہنے کا حق دے غزہ کا مسئلہ ایک علاقا ئی تنا زع نہیں ر ہا بلکہ یہ عالمی ضمیر کا امتحا ن ہے غزہ بو ر ڈ آ ف پیس جیسے اقدا ما ت تب ہی کا میا ب ہو سکتے ہیں جب ا ن کی بنیا د ا نصاف پر ہے نہ کہ سیاسی کر یڈٹ لینے پر پاکستان کو ا س بو ر ڈ میں شامل ہو کر فلسطنیوں کا حقیقی معنوں میں وکیل بننا پڑے گا 

 

