تیز رفتار ٹرینوں کی بحا لی کو یقینی بنا یا جا ئے ، مرزافضل ا لر حمن ، محمد شفیق ا لر حمن

  سرگودھا
تیز رفتار ٹرینوں کی بحا لی کو یقینی بنا یا جا ئے ، مرزافضل ا لر حمن ، محمد شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگو دہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ سرگودہا سے لا ہو ر سرگودہا سے روا لپنڈ ی سرگود تھاسے کر ا چی کیلئے تیز رفتار ٹرینوں کی بحا لی کو یقینی بنا یا جا ئے۔

 محکمہ ریلو ے سرگودہا سے ا ن تمام ٹرینوں کو بھی بحا ل کر ے جو کسی و جہ سے بند ہو گئی تھی ٹرین کے سفر ہر حوا لہ سے نہا یت اہمیت کا حا مل ہوتا ہے سرگودہا کے تا جر اور شہری سرگودہا سے مختلف ٹرینوں کی بحا لی کے حوا لہ سے مطالبہ کر تے آ ئے ہیں متعلقہ حکا م ا س سلسلہ میں جلد از جلد عملی اقدا م اٹھا ئیں 

 

