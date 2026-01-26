نجی کالج میں’’علم ایک لازوال دولت ہے ‘‘ کے عنوان سے سیمینار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پیپلز سوشل ویلفیئر سوسائٹی سرگودھا اور بیداری کے زیر اہتمام ایجوکیشن کے عالمی دن کے حوالے سے نجی کالج میں’’ علم ایک لازوال دولت ہے ‘‘کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ۔
جس میں مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رانا اکبر علی تھے سیمینارسے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر رانا اکبر علی۔ یونیورسٹی آف سرگودھا کرمنالوجی ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر محمد زین العابدین.۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کونسل آف این جی اوز سینیئر صحافی عبدالمنان چوہدری۔ ڈائریکٹر کپس کالج سرگودھا افق امین پروفیسر یاسر عزیز قریشی،اسسٹنٹ ڈائریکٹر این سی ایچ ڈی آصف علی مقصود قریشی،وائس پریزیڈنٹ پیپلز سوشل سوسائٹی فرمان اﷲ فاروقی اور فرحانہ آصف محمد اکرم جوئیہ اور رانا محمد گلزار کا کہنا تھا کہ تعلیم کے عالمی دن کو منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ۔تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے مگر بدقسمتی سے اج بھی ملک میں اڑھائی کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں ۔