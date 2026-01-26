صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی کالج میں’’علم ایک لازوال دولت ہے ‘‘ کے عنوان سے سیمینار

  • سرگودھا
نجی کالج میں’’علم ایک لازوال دولت ہے ‘‘ کے عنوان سے سیمینار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پیپلز سوشل ویلفیئر سوسائٹی سرگودھا اور بیداری کے زیر اہتمام ایجوکیشن کے عالمی دن کے حوالے سے نجی کالج میں’’ علم ایک لازوال دولت ہے ‘‘کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ۔

جس میں مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رانا اکبر علی تھے سیمینارسے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر رانا اکبر علی۔ یونیورسٹی آف سرگودھا کرمنالوجی ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر محمد زین العابدین.۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کونسل آف این جی اوز سینیئر صحافی عبدالمنان چوہدری۔ ڈائریکٹر کپس کالج سرگودھا افق امین پروفیسر یاسر عزیز قریشی،اسسٹنٹ ڈائریکٹر این سی ایچ ڈی آصف علی مقصود قریشی،وائس پریزیڈنٹ پیپلز سوشل سوسائٹی فرمان اﷲ فاروقی اور فرحانہ آصف محمد اکرم جوئیہ اور رانا محمد گلزار کا کہنا تھا کہ تعلیم کے عالمی دن کو منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ۔تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے مگر بدقسمتی سے اج بھی ملک میں اڑھائی کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ