اپو ز یشن بور ڈ آ ف پیس پر سیاسی دو کا ند ار ی نہ چمکا ئے ،شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہاہے کہ اپو ز یشن بور ڈ آ ف پیس پر سیاسی دو کا ند ار ی نہ چمکا ئے حکومت واضح کر چکی ہے کہ فلسطین اور کشمیر پر کو ئی سمجھوتہ نہ ہو گا۔
بور ڈ آ ف پیس میں پا کستا ن کی شمو لیت کا مقصد مستقل جنگ بندی اور غزہ کی تعمیر نو ہے جس میں پاکستا ن کا قومی مفاد میں نظر رکھا گیا ہے یہ کو ئی سیاسی بحث کا معا ملہ نہیں بلکہ قومی یک جہتی کا پیغا م ہے ،انہوں نے کہا کہ عوام کو بہتر سے بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کے لیے وفاقی و صوبائی حکومت بہترین اقدامات کر رہی ہے ۔