صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپو ز یشن بور ڈ آ ف پیس پر سیاسی دو کا ند ار ی نہ چمکا ئے ،شازیہ بانو

  • سرگودھا
اپو ز یشن بور ڈ آ ف پیس پر سیاسی دو کا ند ار ی نہ چمکا ئے ،شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہاہے کہ اپو ز یشن بور ڈ آ ف پیس پر سیاسی دو کا ند ار ی نہ چمکا ئے حکومت واضح کر چکی ہے کہ فلسطین اور کشمیر پر کو ئی سمجھوتہ نہ ہو گا۔

 بور ڈ آ ف پیس میں پا کستا ن کی شمو لیت کا مقصد مستقل جنگ بندی اور غزہ کی تعمیر نو ہے جس میں پاکستا ن کا قومی مفاد میں نظر رکھا گیا ہے یہ کو ئی سیاسی بحث کا معا ملہ نہیں بلکہ قومی یک جہتی کا پیغا م ہے ،انہوں نے کہا کہ عوام کو بہتر سے بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کے لیے وفاقی و صوبائی حکومت بہترین اقدامات کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ