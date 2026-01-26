پاکستان داخلی اور خار جی سطح پر او ر معاشی مسائل سے دوچار ہے ، اویس قاسم تلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جماعت اسلامی آ ج بھی ملک قوم اور جمہور یت کے لیے تاریخ ساز کر د ار ادا کر رہی ہے آ ج پاکستان داخلی اور خار جی سطح پر بہت سے مسائل سے دوچار ہے
معاشی مسائل بھی تشویشنا ک ہیں ،ان حالات میں عوام کو مشکلات سے نجات دلانے اور نوجوانوں کے مسائل کے حل کیلئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ہر سطح پر اپنی بہترین سیاسی صلا حیتوں اور فہم وفراست کا مظاہر ہ کر ر ہے ہیں مخالفین جماعت اسلامی کی جانب سے اپنے طور پر اٹھائے گئے اقدامات اور بہترین کا ر کرد گی سے خوفزدہ ہیں ۔