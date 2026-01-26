صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان داخلی اور خار جی سطح پر او ر معاشی مسائل سے دوچار ہے ، اویس قاسم تلہ

  • سرگودھا
پاکستان داخلی اور خار جی سطح پر او ر معاشی مسائل سے دوچار ہے ، اویس قاسم تلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جماعت اسلامی آ ج بھی ملک قوم اور جمہور یت کے لیے تاریخ ساز کر د ار ادا کر رہی ہے آ ج پاکستان داخلی اور خار جی سطح پر بہت سے مسائل سے دوچار ہے

معاشی مسائل بھی تشویشنا ک ہیں ،ان حالات میں عوام کو مشکلات سے نجات دلانے اور نوجوانوں کے مسائل کے حل کیلئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ہر سطح پر اپنی بہترین سیاسی صلا حیتوں اور فہم وفراست کا مظاہر ہ کر ر ہے ہیں مخالفین جماعت اسلامی کی جانب سے اپنے طور پر اٹھائے گئے اقدامات اور بہترین کا ر کرد گی سے خوفزدہ ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

قلعہ سیالکوٹ کو واگزار کرانے کیلئے گرینڈ آپریشن

پلازوں میں کام کرنے کیلئے فائر سیفٹی مئیرز لازم قرار

ریلوے لائن کے اطراف ناقص صفائی پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی

حافظ آباد : ڈپٹی کمشنر کا ٹراما سنٹر، مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

ندیم اخترملہی کی صاحبزادی کی رخصتی نواز شریف سمیت اہم شخصیات شریک

کرکٹ اکیڈمی کے قیام سے نوجوان مستفید ہونگے :ضیا النور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ