ما حو لیاتی آلو د گی انسا نی صحت کیلئے بہت بڑا خطر ہ بن چکی ہے ،ڈاکٹر سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہاہے کہ ما حو لیاتی آلو د گی انسا نی صحت کیلئے بہت بڑا خطر ہ بن چکی ہے عالمی ا دا ر ہ صحت کے مطابق پا کستا ن میں ما حو لیاتی آ لو د گی کے با عث اوسط عمر میں 3سال تک کمی ہو ئی ہے۔
ا س کے علاو ہ سا لا نہ ایک لا کھ 28ہزا ر ا مو ا ت کی بڑ ی و جہ بھی ما حو لیاتی آ لو د گی ہے سمو گ سانس کی بیماریوں الر جی اور دمہ جیسے ا مر اض پر اسی صو رت قا بو پا نا ممکن ہے جب ہم ز یا د ہ سے ز یا د ہ پو دے لگا ئیں اور ا ن کی آ بیاری کریں صاف شفاف آ کسیجن انسا نی زند گی بہت ضرورت ہے ۔