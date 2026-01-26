نوازشریف، مریم نواز کے استقبال کیلئے ن لیگ خوشاب کا اجلاس
باہمی مشاورت سے 4 فروری کو استقبال کے پروگرام کوحتمی شکل دے دی دی گئی ثابت کریں گے سرگودھا ڈویژن آج بھی نواز شریف کے چاہنے والوں کا قلعہ :شرکا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز اور قائد مسلم لیگ (ن) میاں محمد نواز شریف کی سرگودھا آمد، شایانِ شان استقبال اور نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے پروگرام کو حتمی شکل دینے کیلئے مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کا اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس کی صدارت ضلعی صدر سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کی جبکہ اجلاس ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں رکن پنجاب اسمبلی و سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا، ضلعی جنرل سیکرٹری ملک کرم الٰہی بندیال، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چوہدری شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ، ضلعی صدر شعبہ خواتین شبانہ رحمن، ہادی بخش اعوان سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔اجلاس میں باہمی مشاورت سے 4 فروری کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ سرگودھا کے دوران استقبال کے پروگرام کو آخری شکل دی گئی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی استقبال کر کے ثابت کریں گے کہ سرگودھا ڈویژن آج بھی میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں کا قلعہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی مسلم لیگ (ن) حکومت کا عوام کیلئے عظیم تحفہ ہے جسے ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کے دل جیت لیے ۔