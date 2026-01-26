صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر، خاتون جاں بحق، دوسری شدید زخمی

  • سرگودھا
تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر، خاتون جاں بحق، دوسری شدید زخمی

خوشاب سرگودھا روڈ پر حادثہ، نسیم موقع پر دم توڑ گئی ،نادرہ ہسپتال منتقل خواتین ڈیرہ سے دودھ لے کر واپس گھر جا رہی تھیں، ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا

خوشاب (نمائندہ دُنیا) خوشاب سرگودھا روڈ پر ٹوٹل پٹرول پمپ کے قریب تیز رفتار وزنی ڈمپر نے دو خواتین کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ دوسری شدید زخمی ہو گئی۔جاں بحق خاتون کی شناخت نسیم بی بی زوجہ جمیل جبکہ زخمی خاتون نادرہ بی بی زوجہ محمد حفیظ کے نام سے ہوئی، دونوں رونق پورہ خوشاب کی رہائشی تھیں اور ڈیرہ سے دودھ لے کر واپس گھر جا رہی تھیں۔ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ زخمی خاتون کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔ پولیس نے ڈمپر قبضہ میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

