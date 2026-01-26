الائیڈ سکول گرین ویو کالونی میں سائنس اینڈ آرٹ نمائش
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام الائیڈ سکول گرین ویو کالونی کیمپس میں سائنس اینڈ آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ و طالبات نے مختلف موضوعات پر تخلیقی ماڈلز تیار کر کے والدین کو ان کی افادیت اور اہمیت سے آگاہ کیا۔نمائش کے دوران طالبات نے ماڈلز کے ذریعے حضرت نوحؑ کے واقعات، حج کے مناسک اور دیگر مذہبی و تعلیمی موضوعات کی عکاسی کی، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ نمائش کا دورہ کرنے والے والدین نے طلبہ کی کاوشوں کو قابلِ تحسین قرار دیتے ہوئے ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔اس موقع پر پرنسپل ادارہ ناہید اشفاق نے بتایا کہ طلبہ کی ہمہ جہت صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ایسے تعلیمی و تخلیقی ایونٹس کا تسلسل کے ساتھ انعقاد کیا جا رہا ہے ۔دریں اثنا نمائش کے ساتھ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی منعقد ہوئی، جس میں والدین نے تعلیمی بہتری سے متعلق مختلف تجاویز پیش کیں۔