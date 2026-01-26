لکڑیوں سے لوڈ رکشہ ساتویں کے طالبعلم پر الٹ گیا، جاں بحق
واں بھچراں ( نمائندہ دنیا )واں بھچراں کے علاقہ چھدرو کا رہائشی ساتویں جماعت کا طالب علم لوڈر کے نیچے آکر جاں بحق ہو گیا، علاقہ چھدرو کا رہائشی اسلم خان گڈز ٹرانسپورٹر واں بھچراں کا جواں سالہ بیٹا دلاور خان پرلکڑیوں سے لوڈ لوڈر رکشہ الٹ گیا اور ساتھ کھڑے دلاور خان پر آگرا، لکڑیوں کے نیچے دب کر وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا دلاور خان گورنمنٹ سیکنڈری سکول چک میرث واں بھچراں میں جماعت ہفتم کا طالب علم تھا،اس کی ناگہانی وفات پر گھر میں کہرام مچ گیا اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی ۔