خوشاب (نمائندہ دُنیا) اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان اعوان نے کہا ہے کہ وادی سون کے نوجوانوں میں کسی قسم کی صلاحیتوں کی کمی نہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے اور آگے لانے کیلئے جدید سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ مردوال سپورٹس اسٹیڈیم کو بین الاقوامی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم کا درجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ علاقہ کے نوجوان قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوا سکیں۔ ملک منصور عثمان اعوان نے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ مردوال سپورٹس اسٹیڈیم کو انٹرنیشنل معیار کا کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کے منصوبے پر بہت جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔انہوں نے مزید بتایا کہ آئندہ دنوں میں مردوال سپورٹس اسٹیڈیم میں قومی سطح پر کرکٹ سمر کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا جس سے نہ صرف ضلع خوشاب کے کرکٹ شائقین مستفید ہوں گے بلکہ قومی سطح کی ٹیموں کی آمد سے اس اسٹیڈیم کو ملک بھر میں متعارف کرانے میں مدد ملے گی اور مقامی کھلاڑیوں کا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا۔ 

 

