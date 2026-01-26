پیشہ وربھکاریوں کیخلاف خصوصی آپریشن،26افراد گرفتار
پیشہ وربھکاریوں کیخلاف خصوصی آپریشن،26افراد گرفتارانتظامیہ،پولیس کی 3روز میں کارروائی ،صحتمند بھکاریوں کیخلاف مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ اور پولیس نے اندرون شہر اور دیگر تحصیلوں میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف خصوصی آپریشن شروع کر دیا ، ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ اور پولیس نے محمدی کالونی ، بستی عیسائیاں، میانی، بھیرہ ،علی پور سمیت مختلف علاقوں بالخصو ص پارکنگ اسٹینڈز ، ٹرانسپورٹ اڈوں،اور ہسپتالوں میں حالیہ تین رو ز کے دوران کاروائی کر کے محمد گلزار، غلام قمر، وقاص منیر،اﷲ دتہ، سکندر، غلام مصطفی، لال مسیح وغیرہ 26افراد جو کہ صحت مند ہونے کے باوجود معذوری یا بیماری ظاہر کر کے بھیک مانگ رہے تھے کو پکڑ کر حوالات میں بند کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔