ماڈل ٹاؤن کو پھر آبا د کرنے کے لئے گرانٹ کی استدعا

  • سرگودھا
ماڈل ٹاؤن کو پھر آبا د کرنے کے لئے گرانٹ کی استدعا

ماڈل ٹاؤن کو پھر آبا د کرنے کے لئے گرانٹ کی استدعا بجلی کی فراہمی ،ترقیاتی کاموں کیلئے پلاٹس کی نیلامی کی تیاریاں شروع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے 1992میں بننے والی ماڈل ٹاؤن کو ایک مرتبہ پھر آبا د کرنے کے لئے حکومت سے خصوصی گرانٹ جاری کرنے کی استدعا کر دی ہے اتھارٹی حکام نے حکومت سے ماڈل ٹاؤن کو آباد کرنے کے لئے بجلی کی فراہمی کے لیے خصوصی گرانٹ دینے کی استدعا کی ہے اور ترقیاتی کاموں کے لیے پلاٹس نیلام کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں ان پلاٹس کی نیلامی سے ایک ارب سے زائد کی آمدن ہوگی جس سے سڑکات کی تعمیر کرائی جائے گی، یاد رہے کہ ایس ڈی اے کی جانب سے خصوصی گرانٹ کی سفارشات حالیہ چار سالوں میں 13ویں مرتبہ بھجوائی گئی ہیں،قبل از یں بھجوائی گئی کسی بھی سفارش کا آج تک جواب موصول نہیں ہوا۔

 

