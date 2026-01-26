جھنگ روڈ: ٹرنک سیور منصوبہ، نیسپاک سے سرٹیفکیٹ طلب
جھنگ روڈ: ٹرنک سیور منصوبہ، نیسپاک سے سرٹیفکیٹ طلب میٹرو بس روٹ میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا: ڈپٹی کمشنر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں جھنگ روڈ پر واسا کے ٹرنک سیور کی الائنمنٹ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک کو ہدایت کی کہ وہ منصوبے کا تفصیلی سروے مکمل کر کے ایک ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے ۔ اجلاس میں منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا اور کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک کے نمائندے بھی شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک کی دونوں متعلقہ ڈویژنز باہمی کوآرڈینیشن کے ساتھ اس امر کی تصدیق پر مبنی سرٹیفکیٹ جمع کرائیں کہ واسا کے ٹرنک سیور اور میٹرو بس روٹ کی الائنمنٹ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ موجود نہیں۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ اگر دورانِ جائزہ کوئی مسئلہ درپیش آئے تو اس کا متبادل حل بھی تجویز کیا جائے ۔اس موقع پر ایم ڈی واسا ثاقب رضا نے بتایا کہ ڈجکوٹ ڈرین ڈسپوزل سے ماڈل بازار جھنگ روڈ تک ٹرنک سیور لائن بچھائی جا رہی ہے۔ ، اور نیسپاک اس امر کو یقینی بنائے کہ واسا کو لائن بچھانے کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو۔