جعلی پیروں اور کالے جادو کیخلاف پولیس کی عوام سے اپیل

  • سرگودھا
جعلی پیروں اور کالے جادو کیخلاف پولیس کی عوام سے اپیل

جعلی پیروں اور کالے جادو کیخلاف پولیس کی عوام سے اپیلسخت کارروائی کی جائیگی ،معلومات دینے والوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا

میانوالی (نامہ نگار) میانوالی پولیس نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ ضلع بھر میں جعلی پیروں، سفلی علم اور کالے جادو کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف معلومات فراہم کریں۔پولیس ترجمان کے مطابق شہری اپنے قریبی تھانے یا ایمرجنسی نمبر 15 پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس گھناونے دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی جبکہ شکایت کنندہ کا نام مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔

 

