ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن، 449 چالان
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن، 449 چالان8 لاکھ سے زائد جرمانے ، 120 گاڑیاں بند،197 ڈرائیونگ لائسنس جاری
میانوالی (نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت میانوالی ٹریفک پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی قیادت میں کیے گئے کریک ڈاؤن کے دوران 449 چالان کیے گئے ، جن کی مجموعی مالیت 8 لاکھ 30 ہزار 600 روپے رہی جبکہ 120 گاڑیاں بند کی گئیں۔ بغیر ہیلمٹ، بغیر لائسنس، غلط نمبر پلیٹس، ون وے ، پریشر ہارن اور تیز رفتاری کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ اسی دوران 197 ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کیے گئے ۔