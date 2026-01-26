ڈاکے 24 گھنٹوں میں شہری 4 ملین سے زائد مالیت سے محروم
ڈاکے 24 گھنٹوں میں شہری 4 ملین سے زائد مالیت سے محروم زیورات، نقدی، موبائلز اور مویشی لوٹ لیے گئے ،شہری عدم تحفظ کا شکار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ڈکیتی، چوری، راہزنی اور لوٹ مار کی دیگر وارداتوں میں شہریوں کو بھاری مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکلوں اور دیگر قیمتی سامان سے محروم کر دیا گیا۔پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں 12 گھروں، چار دکانوں اور ایک شہری کے دفتر سے مجموعی طور پر 40 لاکھ روپے سے زائد نقدی، 10 تولے سے زائد طلائی زیورات، درجنوں موبائل فونز، موٹر سائیکلیں اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔مزید برآں مختلف مقامات پر دو افراد سے نقدی، موبائل فونز اور موٹر سائیکل چھین لی گئی، جبکہ بارہ شہریوں سے مجموعی طور پر لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، موبائل فونز، ڈیڑھ تولہ طلائی زیورات، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان راہزنوں اور جھپٹا مار گروہوں نے لوٹ لیا۔شہر اور نواحی علاقوں میں نامعلوم چور ایک رکشہ، چھ موٹر سائیکلیں، چار بجلی کے میٹر، واٹر پمپ، موٹریں، اے سی آؤٹ ڈور یونٹس، تین مقامات سے لاکھوں روپے مالیت کی تار اور ایک ٹرانسفارمر بھی چرا لے گئے ۔اسی طرح چار افراد سے مجموعی طور پر دو لاکھ روپے سے زائد نقدی، موبائل فونز اور قیمتی سامان لوٹ لیا گیا، جبکہ مختلف علاقوں سے آٹھ زمینداروں کے مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے مویشی بھی چوری ہو گئے ۔شہریوں نے بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے مؤثر گشت اور ملز موں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔