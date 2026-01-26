مارکیٹ کمیٹیوں کی عدم دلچسپی سبزی منڈی مسائل کی آماجگاہ
مارکیٹ کمیٹیوں کی عدم دلچسپی سبزی منڈی مسائل کی آماجگاہ پارکنگ فیس ، ریٹ لسٹ فیس کی مد میں کروڑوں کی آمدن،حالت پر توجہ نہیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مارکیٹ کمیٹی سرگودھا کے افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کی وجہ سے مین سبزی منڈی مسائل کی آماجگاہ بن گئی ہے ذرائع کے مطابق مارکیٹ کمیٹی منڈی سے پارکنگ فیس اور ریٹ لسٹ فیس کی مد میں کروڑوں روپے سالانہ کمارہی ہے لیکن منڈی کی حالت بہتر بنانے پر کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے بالخصوص حالیہ بارش نے منڈی کی صورتحال انتہائی ابتر بنا کر رکھ دی ہے آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ مین سبزی منڈی بنانے کے لیے جگہ ہم نے خریدی تھی مارکیٹ کمیٹی نے بیرونی امداد لینے کے رقبہ اپنے نام منتقل کروا لیا اور بعد میں رقبہ آڑھتیوں کے نام ٹرانسفر کرانے کی یقین دہانی کرائی لیکن رقبہ ٹرانسفر کرنے کی بجائے دکانوں کا سائز کم کر دیا گیا جبکہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے بارش کے دنوں میں کاروبار مفلوج ہو جاتا ہے انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔