ضلع میں ای اسٹام پیپرز کا منصوبہ سائلین کیلئے بدستور وبال جان
ضلع میں ای اسٹام پیپرز کا منصوبہ سائلین کیلئے بدستور وبال جانجعلی ای اسٹام پیپرز کی روک تھام ممکن نہ بنائی جا سکی ،حکومتی خزانے کو نقصان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شکایات پر صوبائی حکام کے واضح احکامات اورسرویلنس ٹیم کی بار بار نشاندہی کے باوجود ضلع میں ای اسٹام پیپرز کا منصوبہ سائلین کیلئے بدستور وبال جان بنا ہوا ہے جبکہ جعلی ای اسٹام پیپرز کی روک تھام بھی ممکن نہ بنائی جا سکی جس سے حکومتی خزانے کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے ، ذرائع کے مطابق سابقہ حکومت نے ای اسٹام پیپرز کے اجراء کا منصوبہ شروع کیا تھا جس پر مناسب چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث یہ منصوبہ اب درد سر بن کر رہ گیا ہے ، ای اسٹام پیپرز کے اجراء کی آڑ میں پچاس، سو اور پانچ سو مالیت تک کے اسٹام پیپرز مہنگے داموں فروخت کئے جا رہے ہیں،یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ چیف انسپکٹر آف اسٹیمپ پنجاب کی جانب سے متعدد مرتبہ اس حوالے سے ایکشن لینے اور انتظامیہ کو مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں مگر صورتحال بدستور جوں کی توں ہے اور سائلین منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسٹام پیپرز کے کاروبار سے منسلک افراد اور متعلقہ بینکوں کی برانچز صورتحال کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کرنے میں مصروف ہیں جبکہ سائلین کا کوئی پر سان حال نہیں، بالخصوص ضروری اور فوری نوعیت کے معاملات میں مہنگے داموں اسٹام خریدنے پر مجبور ہیں،انہوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔