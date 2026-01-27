رانا عزیزالرحمان کی شہید سب انسپکٹر ملک کامران کے لواحقین سے تعزیت، حکومتی پالیسیوں پر تنقید
کندیاں (نمائندہ دنیا) پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر اور این اے 90کے ٹکٹ ہولڈر رانا عزیزالرحمان نے چک نمبر 1ایم ایل میں سابق تحصیل پپلاں کے صدر پیپلز پارٹی مرحوم جی ایم مانک کے گھر جا کر ان کے شہید بیٹے سب انسپکٹر ملک کامران کے لواحقین سے تعزیت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔
انہوں نے اس موقع پر دیگر مرحومین کے اہلِ خانہ سے بھی اظہارِ تعزیت کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا عزیزالرحمان نے کہا کہ میونسپل کمیٹی کے غریب ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہیں جبکہ احتجاج کرنے پر ان کیخلاف ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں جو سراسر ناانصافی ہے ۔