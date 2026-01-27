صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد، منکیرہ میں تیاریوں کا آغاز، شہر کی تزئین وآرائش

  • سرگودھا
وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد، منکیرہ میں تیاریوں کا آغاز، شہر کی تزئین وآرائش

منکیرہ (نمائندہ دنیا) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی 29جنوری کو دانش سکول منکیرہ آمد کے حوالے سے شہر بھر میں سجاوٹ اور خوبصورتی کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے پوری طرح متحرک نظر آ رہی ہے ۔تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر منکیرہ ظہیر الدین بابر کی ہدایت پر شہر کے مختلف مقامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصاویر پر مشتمل استقبالی بورڈز نصب کیے گئے ہیں جن پر خیر مقدمی نعرے درج ہیں۔ سرور کونین چوک اور جھنگ بھکر روڈ کے اطراف پھولدار پودے بھی لگا دیے گئے ہیں۔واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دانش سکول منکیرہ کا باقاعدہ افتتاح کریں گی۔

