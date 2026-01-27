پی پی 79میں چار نئی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے ٹینڈرز جاری :تیمور علی خان
ساہیوال/سرگودھا (نمائندہ دنیا) ایم پی اے اور پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ بیرسٹر تیمور علی خان کی خصوصی کاوشوں اور گرانٹ سے حلقہ پی پی 79، تحصیل ساہی وال میں چار نئی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے ٹینڈرز جاری کر دیئے گئے ہیں۔
ان ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی بلکہ زرعی شعبے سے وابستہ کسانوں کو بھی براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔جن سڑکوں کے ٹینڈرز جاری کیے گئے ہیں ان میں بھوچرہ روڈ 3.3 کلومیٹر، دلاور تا محمد علی والا براستہ غزنی چک منشی 7.15 کلومیٹر، نہنگ تا چک جھمٹ 2.15 کلومیٹر اور ربانہ تا نورے والا براستہ گلبانہ 7.10 کلومیٹر شامل ہیں۔ یہ تمام سڑکیں جدید معیار کے مطابق کارپٹ کی جائیں گی۔