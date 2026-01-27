بگھور ایکسپریس وے تھل کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنے گا:انجینئر گل اصغر بگھور
خوشاب (نمائندہ دُنیا) وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات اور رکن قومی اسمبلی انجینئر گل اصغر خان بگھور نے کہا ہے کہ وہ محض دعوؤں اور نعروں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے بلکہ عملی اقدامات کو ترجیح دیتے ہیں۔
اور تھل کے پسماندہ ترین علاقے میں جدید ترین بگھور ایکسپریس وے کی تعمیر اس بات کا واضح ثبوت ہے ،بگھور ایکسپریس وے تھل کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ انشاء اللہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا جانے والا کوئی بھی منصوبہ ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا۔وہ تھل کے گاؤں پٹہ میں اپنے اعزاز میں منعقدہ ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے ۔ اس سے قبل پارلیمانی سیکرٹری کے پنڈال میں پہنچنے پر ان کا شاندار، تاریخی اور پرتپاک استقبال کیا گیا۔