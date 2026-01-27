صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بگھور ایکسپریس وے تھل کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنے گا:انجینئر گل اصغر بگھور

  • سرگودھا
بگھور ایکسپریس وے تھل کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنے گا:انجینئر گل اصغر بگھور

خوشاب (نمائندہ دُنیا) وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات اور رکن قومی اسمبلی انجینئر گل اصغر خان بگھور نے کہا ہے کہ وہ محض دعوؤں اور نعروں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے بلکہ عملی اقدامات کو ترجیح دیتے ہیں۔

 اور تھل کے پسماندہ ترین علاقے میں جدید ترین بگھور ایکسپریس وے کی تعمیر اس بات کا واضح ثبوت ہے ،بگھور ایکسپریس وے تھل کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ انشاء اللہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا جانے والا کوئی بھی منصوبہ ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا۔وہ تھل کے گاؤں پٹہ میں اپنے اعزاز میں منعقدہ ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے ۔ اس سے قبل پارلیمانی سیکرٹری کے پنڈال میں پہنچنے پر ان کا شاندار، تاریخی اور پرتپاک استقبال کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلبرگ:آتشزدگی پر سنگین خامیاں سامنے آگئیں

ریلویز ہیڈکوارٹرز میں بزنس فسیلی ٹیشن سینٹر کا باضابطہ افتتاح

بسنت :شہر میں48لاکھ موٹر سائیکل سیفٹی راڈز لگیں گے

5ہزار کلو سے زائد ناقص گوشت اور باسی اشیا تلف

پنجاب پولیس ـ:6 اسسٹنٹس کی آفس سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی

جنرل ہسپتال :ڈیوٹی میں غفلت پر چھ نرسیں تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس