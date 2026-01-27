صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کا رکی سکول رکشہ کو ٹکر ڈرائیور اور 4بچے شدید زخمی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹریفک کے مختلف حادثا ث کے دوران 49شمالی کے قریب تیز رفتار کار نے سکو ل جانیوالے بچوں کے رکشہ کو ٹکر دے ماری جس کے نتیجہ میں رکشہ ڈرائیور محمد خالد اور چار بچے زخمی ہو گئے ، 14جنوبی میں تیز رفتار کار نے گلی میں کھیلے 5سالہ بچے سمیع اﷲ کو ٹکر مار کر مضروب کردیا۔

الفضل ٹاؤن میں تیز رفتار کیری ڈبہ کی زد میں آ کر سات سالہ آمنہ جو کہ چیز لینے قریبی دوکان پر جا رہی تھی شدید زخمی ہو گئی ،زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے حادثات کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

 

