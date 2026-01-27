156اشتہاری مجرمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ،ترجمان پولیس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا پولیس نے مزید 156 اشتہاری مجرمان (کیٹگری اے 27، کیٹگری بی 129) کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ۔
ترجمان ضلعی پولیس کے مطابق کاروائیاں گزشتہ ہفتے کی گئیں، اسی طرح 62 ٹارگٹڈ افینڈرز کو گزشتہ ایک ہفتہ میں گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا اس موقع پر ڈی پی او صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف بھی باضابطہ قانونی کاروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔