  • سرگودھا
سرگود ھا میں ٹریفک جا م ر ہنا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے ،محمد امجد شا ہین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی را ہنما محمد امجد شا ہین نے کہاہے کہ سرگود ھا میں ٹریفک جا م ر ہنا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔

 شہر کی اہم سڑکوں اور با زاروں میں آ مد و رفت بہت مشکل ہے تجا و ز ات کا خاتمہ متعلقہ حکا م کیلئے ایک چیلنج ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ کسی کو بے ر و ز گا ر کیے بغیر شہر کے تجا و زات کا خاتمہ کیا جا ئے کیونکہ تجا و زا ت ہر حو الہ سے مسائل پیدا کررہی ہیں تجا و ز ات ہی ٹریفک جا م رہنے کا مو جب ہیں ٹریفک پو لیس چا لا ن مہم کی بجا ئے شہر بھر میں ٹریفک کو رواں د واں رکھنے کیلئے اقدا ما ت ا ٹھا ئے ۔

 

